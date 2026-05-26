Alex Domínguez exige garantizar suministro de combustible en el estado

El Presidente Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chihuahua y Diputado Federal, Alex Domínguez, expresó su preocupación ante los reportes de desabasto de gasolina registrados en distintos puntos de la capital del estado y otras regiones de Chihuahua, situación que ha generado incertidumbre y afectaciones a miles de ciudadanos.

Señaló que es alarmante que diversas estaciones de servicio presenten falta de combustible, particularmente gasolina Magna o similares, mientras algunas únicamente cuentan con diésel, o solo Premium que el litro casi alcanza los 30 pesos, ocasionando largas filas, y afectaciones a los bolsillos de las familias chihuahuenses, transportistas y sectores productivos.

El legislador del tricolor lamentó que, mientras ciudadanos enfrentan dificultades para abastecerse de combustible, el Gobierno Federal y Petróleos Mexicanos (Pemex) minimicen la problemática, pese a los constantes reportes públicos y denuncias de automovilistas.

“Es inaceptable que nuevamente las y los mexicanos enfrenten problemas de suministro sin una explicación clara y transparente.

Chihuahua no merece improvisaciones ni excusas; las familias requieren certeza y garantías para realizar sus actividades diarias”, expresó.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades federales para informar con claridad las causas reales del desabasto y establecer medidas inmediatas que permitan normalizar el suministro en el estado.

El dirigente priista advirtió que este tipo de situaciones afectan directamente la economía local, el transporte, el comercio y las actividades productivas, además de reflejar fallas en la planeación y distribución de combustibles a nivel nacional.