CCE crece; se suman Cocentro, Centro Bancario y Central de Abastos

En conjunto los 21 organismos del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) encabezado por Leopoldo Mares Delgado dio a conocer que se integran 3 nuevos organismos.

Se trata de los siguientes organismos:

-Centro Bancario con Sergio Becerra, contemplan 23 bancos de la ciudad y será fundamental para el financiamiento de empresas.

-Cocentro con Liliana Aranzola, destacan que se unirán para el desarrollo de eventos e impulsar el comercio del barrio mágico.

– Central de Abastos con Tere Castillo, será parte para desarrollar el ambito de comerciantes de la canasta básica.

Se da un incremento de representación empresarial ebn el marco del preimer informe de actividades de Leopoldo Mares y el 7mo año del CCE.