Radar Latam 360: Estos fueron los hechos más relevantes de 2025

Desde Panamá, el politólogo Daniel Zovatto presenta la edición número 50 del RADAR LATAM 360, la última entrega de este 2025.

Permíteme comenzar este mensaje, expresando mi más sincero agradecimiento por tu compañía y el apoyo constante a lo largo de todo este año, sábado tras sábado. Tu acompañamiento, reflexiones críticas y contribuciones han sido el motor que ha impulsado este espacio semanal, convirtiéndolo en una comunidad creciente de análisis riguroso sobre la política, la democracia y la coyuntura de América Latina.

Cerramos el año con una edición especial, repleta de información estratégica, análisis profundo y contexto esencial, en la firme convicción de que una información rigurosa constituye, en sí misma, un acto de compromiso democrático.

Gracias por tu presencia, por leer, por compartir y por confiar en RADAR LATAM 360.

Que 2026 nos traiga mayor debate, más ideas, una democracia más robusta y, con suerte, noticias más alentadoras para la región.

Prepárate ahora para un recorrido por los hechos más relevantes de América Latina.

EDITORIAL | América Latina en 2025: Diez hechos que definieron el año

En el editorial ofrezco un balance de América Latina en 2025, un año caracterizado por la incertidumbre global, marcado por la geopolítica y la feo-economía, el debilitamiento del multilateralismo y un progresivo estrechamiento del margen de maniobra regional. Examino el impacto del regreso de Donald Trump y su nueva doctrina hemisférica, el giro electoral hacia la derecha, el pulso de Trump con Maduro, el bajo crecimiento económico, la persistente inseguridad y la erosión democrática, junto con la creciente fragmentación regional. Tus comentarios son muy bienvenidos.

RADAR POLÍTICO

• Chile: El presidente electo José Antonio Kast intensificó su agenda regional en seguridad y migración, coordinando con Perú y Ecuador, y mantuvo prudencia sobre el apoyo a Michelle Bachelet para la ONU.

• Argentina: El Gobierno de Milei aprobó el Presupuesto 2026 con apoyo opositor, consolidando el déficit cero y enviando señales de gobernabilidad al FMI.

• Brasil: El Supremo endureció medidas contra bolsonaristas, mientras Lula reforzó alianzas con evangélicos y el centrado de cara a 2026.

• Bolivia: La crisis se agudizó con el respaldo del vicepresidente Lara a protestas contra el retiro de subvenciones a combustibles.

• Colombia: Petro inició el proceso para una Asamblea Constituyente vía recolección de firmas, reavivando la polarización institucional.

• Colombia–Nicaragua: Escándalo en la embajada en Managua por videos de un prófugo en evento diplomático generó indignación y investigaciones.

• Honduras: El presidente electo Nasry Asfura delineó una agenda pragmática centrada en estabilidad y relación estratégica con EE.UU.

• Venezuela: El cerco petrolero estadounidense empujó a Maduro a profundizar alianzas con China, Rusia e Irán.

RADAR ELECTORAL

• Honduras: Nasry Asfura proclamado presidente electo tras escrutinio conflictivo; EE.UU. y UE reconocieron el resultado.

• Colombia: El antipetrismo se reconfigura con Paloma Valencia consolidando la derecha y el ascenso de Abelardo de la Espriella.

• Brasil: Bolsonaro designó a su hijo Flávio como precandidato para 2026, profundizando tensiones en la derecha.

• Perú: Arranque fragmentado rumbo a 2026 con 36 fórmulas y profundo desencanto ciudadano.

• Bolivia: Santa Cruz centra la disputa subnacional; Paz formó la alianza “Patria”, rompiendo con su vicepresidente.

• México: Morena impulsa campaña permanente para las intermedias de 2027 en 17 gubernaturas.

RADAR ECONÓMICO-SOCIAL

• Mercosur: Divisiones internas en la cumbre de Foz de Iguazú; acuerdo con UE nuevamente suspendido.

• Colombia: Petro decretó emergencia económica por tercera vez, ante críticas por uso inconstitucional.

• Cuba: Cierra 2025 en crisis profunda con colapso energético y escasez alimentaria.

• México (Economía): Crecimiento marginal del 0.4%, reflejo de estancamiento prolongado.

• Bolivia: Retiro de subvenciones a combustibles mantiene alta conflictividad social.

• Panamá: Recaudación en alza, pero persisten debilidades fiscales estructurales.

• Chile: Kast asumirá con economía estable pero estrechez fiscal y desempleo elevado.

RADAR INSEGURIDAD

• Colombia: Deterioro de la seguridad evidencia límites de la “paz total”.

• Ecuador: Récord histórico de homicidios y violencia estructural.

• México: Fragmentación del Cártel de Sinaloa desata nueva escalada violenta.

• Brasil: Auge de apuestas online como vector de riesgo criminal y social.

• Haití: Violencia extrema y colapso humanitario en Puerto Príncipe.

RADAR AMÉRICA LATINA – ESTADOS UNIDOS

Tensiones clave: cerco petrolero a Venezuela con contactos discretos; impactos en Cuba y México; fricciones con Colombia; fin del TPS para haitianos.