Quiñones aprieta tabla de goleo con CR7 tras doblete con Al-Qadisiya

Julián Quiñones continúa con una racha goleadora en Arabia Saudita. El naturalizado mexicano marcó un doblete que le dio la victoria al Al-Qadisiya 2-1 sobre el Al-Ittihad, en el cual milita la ex estrella merengue Karim Benzema, y se coloca como un elemento clave para la selección mexicana rumbo al Mundial 2026.

Con este triunfo, el ex jugador del América llegó a 15 goles en el torneo y está a un gol de igualar al astro portugués Cristiano Ronaldo (16), del Al Nassr, quien se mantiene líder (16).

Un partido disputado en el Prince Saud bin Jalawi, Quiñones logró la remontada de su equipo, luego de que Karim Benzema se adelantó al acertar un penal al minuto 29. Sin embargo, tras un ataque ofensivo, el mexicano se metió en el área chica y aprovechó un pase de su compañero Christopher Bonsu Baah para igualar el marcador (36).

En la segunda parte, Quiñones sentenció el encuentro (58) con remate de media vuelta que acabó con el arquero Mohammed Al Absi y así sumar su quinta victoria consecutiva en el torneo.

Con su segunda temporada en la primera división de Arabia Saudita, Julián ha destacado en su papel de goleador como uno de los jugadores naturalizados para la selección nacional de cara a la Copa Mundial 2026.