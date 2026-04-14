Tras acusar a Katy Perry de acoso sexual, Ruby Rose vuelve al centro de la conversación. Esta es su trayectoria, su impacto en Hollywood y las polémicas que la han rodeado.

El nombre de Ruby Rose volvió a ocupar titulares internacionales tras acusar directamente a Katy Perry de un presunto abuso sexual ocurrido hace casi 20 años.

Sin embargo, más allá de la controversia, la actriz australiana cuenta con una trayectoria marcada por su trabajo en Hollywood, su activismo y una identidad que la convirtió en referente global.

¿Quién es Ruby Rose? La actriz que acusa a Katy Perry de acoso sexual y vuelve a la polémica

La denuncia, que hasta ahora no ha derivado en un proceso legal formal y ya fue negada por el equipo de la cantante , reavivó el interés en la figura de Ruby Rose, quien desde hace años ha estado en el radar mediático tanto por su carrera como por sus posturas públicas.

Antes de consolidarse como actriz, Ruby Rose inició su carrera como presentadora en MTV Australia, donde rápidamente ganó popularidad por su estilo y personalidad. Su salto internacional llegó con la serie The Orange Is the New Black, en la que interpretó a Stella Carlin, personaje que la posicionó como una de las figuras más comentadas de la televisión.

Ruby Rose (Getty Images)

A partir de ahí, participó en producciones de alto perfil como John Wick: Chapter 2 y The Meg, además de protagonizar la serie Batwoman, donde hizo historia al interpretar a una de las primeras superheroínas abiertamente LGBTQ+ en televisión.

Más allá de su trabajo en pantalla, Ruby Rose ha sido una voz activa en temas de identidad de género y diversidad. Se identifica como género fluido, ha hablado en múltiples ocasiones sobre su experiencia personal, convirtiéndose en un referente para la comunidad LGBTQ+.

Su presencia en redes sociales y su disposición a abordar temas sensibles también la han mantenido en el centro de la conversación pública, aunque no exenta de polémicas.

Katy Perry (Getty Images )

Las polémicas que han marcado la carrera de Ruby Rose

A lo largo de los años, Ruby Rose ha estado envuelta en diversas controversias que han impactado su imagen pública. Uno de los episodios más notorios ocurrió tras su salida de la serie Batwoman, que abandonó de forma abrupta después de su primera temporada.

Tiempo después, la actriz denunció condiciones laborales que calificó de peligrosas, asegurando que, tras sufrir una grave lesión cervical que requirió cirugía, fue presionada para regresar al rodaje apenas diez días después. Según su versión, incluso un ejecutivo vinculado a Warner Bros. le habría exigido reincorporarse pese a los riesgos médicos, lo que desató un debate sobre la seguridad en producciones de alto nivel.

Actress Ruby Rose (Getty Images)

Las acusaciones no se detuvieron ahí. Ruby Rose también señaló presunta negligencia en el set, incluyendo incidentes de seguridad que, según dijo, fueron encubiertos por el equipo de producción.

A esto se suman enfrentamientos mediáticos con figuras como Sydney Sweeney, tras el fracaso de la biopic de la boxeadora Christy Martin.

“Para su equipo de relaciones públicas, hablar de que fracasó y decir que Sydney Sweeney lo hizo por ‘la gente’. Ninguna de ‘la gente’ quiere ver a alguien que los odia, desfilando y fingiendo ser nosotros. “Eres una cretina, te has cargado la película. Punto. Christy merecía algo mejor”, aseguró a través de Threads.