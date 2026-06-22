Este martes es el registro de aspirantes a la candidatura de Morena a la gubernatura; se registrarán Pérez Cuéllar y Andrea Chávez, Martín Chaparro aún analiza su participación

El Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Chihuahua informa que el registro de aspirantes a la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, se realizará este martes 23 de junio, en un horario de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, de manera presencial, mientras que el registro en línea permanece abierto hasta el sábado 27 de junio.

La definición de la Coordinación se llevará a cabo mediante una encuesta abierta a la ciudadanía en el estado de Chihuahua. En caso de que se registren más de seis personas aspirantes, se contempla una etapa previa de sondeo telefónico para medir conocimiento y posicionamiento, con el objetivo de definir quiénes avanzan a la etapa de encuesta.

Morena puede postular hasta cuatro perfiles, con un máximo de dos hombres y dos mujeres, mientras que el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México pueden incorporar una propuesta cada uno, en el marco de la coalición.

De esta manera reafirmamos que se consolida la alianza con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, con la intención de competir de manera conjunta en el proceso electoral de 2027 en Chihuahua. Posteriormente se realizarán mesas de análisis para definir en qué casos se compite en conjunto o por separado.

La dirigente nacional del Partido del Trabajo, Lilia Aguilar, señala que hasta el momento no existe intención de registrar perfiles por parte de ese instituto político, aunque se mantiene abierta la posibilidad de hacerlo.

Entre los perfiles que han sido mencionados públicamente se encuentran el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, la senadora con licencia Andrea Chávez y el exdirigente estatal de Morena Martín Chaparro, quien ha referido que analiza su participación.

El senador Juan Carlos Loera informa que no se registra en este proceso estatal, al señalar que su interés se centra en la convocatoria relacionada con Ciudad Juárez.