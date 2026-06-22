Javier Estrada se corona como ‘Padelista de Oro 2026’ en la magna Gala del Torneo Masters Padel

Chihuahua, Chih. — En una noche llena de emociones, reconocimiento y la presencia de lo más destacado del deporte del Pádel en el Estado, el torneo Masters Padel celebró el cierre de su exitosa temporada Invierno 2025 – Verano 2026 con una espectacular gala. El evento, celebrado en las exclusivas instalaciones de Room Pádel, tuvo como gran protagonista a Javier Estrada, quien se alzó con el máximo galardón de la velada: el “Padelista de Oro 2026”.

El magno evento congregó a más de 100 invitados, reuniendo a nominados, jugadores, familiares y patrocinadores en una celebración que destacó no solo el nivel competitivo, sino la calidad humana de la comunidad padelera de Chihuahua.

Durante la ceremonia, se reconoció la excelencia en diversas categorías que premian el talento dentro y fuera de la cancha. En la rama femenil, Paulina Estrada fue galardonada como la “Jugadora Destacada”, un merecido reconocimiento a su liderazgo, rendimiento y su gran aporte al desarrollo del pádel femenil en la región.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue la entrega del Premio en Honor a Julio Villegas, una distinción reservada para quien mejor representa los valores de respeto, trabajo en equipo y compañerismo, el premio fue otorgado a Giancarlo Villegas.

El talento joven y emergente también brilló con luz propia. Augusto Coss fue nombrado “Joven Promesa”, confirmando su tremendo potencial y proyección hacia el futuro. Por su parte, Emiliano García se llevó el trofeo a “Revelación” tras mostrar un crecimiento y consolidación deportiva indiscutible a lo largo del circuito.

El premio al “Carisma Masters”, que celebra la actitud positiva, el espíritu deportivo y la conexión con la afición, fue entregado entre aplausos a Jorge Ortiz, mejor conocido por todos como “Panda”.

El clímax de la noche llegó con la coronación de Javier Estrada como el “Padelista de Oro”, consolidándose como el jugador más sobresaliente de la temporada gracias a su liderazgo, resultados implacables y su impacto en la liga.

Además de la premiación, la directiva aprovechó el marco inmejorable de la gala para realizar un anuncio histórico que cambiará el rumbo de la organización: el lanzamiento oficial del circuito nacional exclusivo “Masters Tour by Adidas” que en Chihuahua se celebrará a partir del 10 de agosto.

Esta alianza estratégica no solo eleva el prestigio del torneo, sino que proyecta a la organización chihuahuense a las mejores sedes de todo el país.

Con la entrega de estos galardones y el anuncio de su expansión nacional, Masters Padel cierra un capítulo de oro y reafirma a Chihuahua como un verdadero epicentro de este deporte en México, dejando la expectativa al máximo para la próxima temporada que comienza el 28 de agosto de 2026 en las instalaciones del ya conocido club sobre el Periférico de la Juventud y Hacienda de los Morales “Room Pádel”