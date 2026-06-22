Aparatoso choque en la Vialidad Chepe deja daños en puesto de comida

Un fuerte accidente se registró en el cruce de la Vialidad Chepe y calle 62, donde participaron una camioneta Chevrolet Blazer color rojo y un automóvil Hyundai Sonata color negro. Hasta el momento no se ha determinado cómo ocurrió el percance, ya que ambos conductores aseguran haber cruzado con la luz verde del semáforo.

Tras el impacto, una de las unidades se proyectó contra el puesto de tortas y hamburguesas “Don Peggo”, ocasionando daños materiales tanto en la estructura como en el equipo del negocio. De manera preliminar, las pérdidas fueron estimadas en alrededor de 9 mil pesos.

Paramédicos de SME (Servicio Médico de Emergencia) acudieron al lugar para valorar a las personas involucradas, sin que se reportaran lesionados de gravedad. Elementos de la Policía Vial quedaron a cargo de la escena, donde recabaron información y elaboraron el croquis correspondiente para determinar la responsabilidad de los conductores.