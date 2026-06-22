Conductora provoca choque en San Felipe Viejo; mujer resulta lesionada

Una mujer de aproximadamente 40 años de edad resultó lesionada tras un accidente vial registrado en el sector de San Felipe Viejo, luego de que la conductora de un vehículo Volkswagen Vento color rojo presuntamente cortara la circulación a un Nissan Versa color gris.

De acuerdo con el reporte preliminar, la conductora del Vento intentó incorporarse a la calle Cortés de Monroy sin percatarse de la cercanía del Versa, cuyo conductor circulaba con preferencia de paso sobre la avenida. La maniobra derivó en el choque entre ambas unidades, movilizando a cuerpos de emergencia y autoridades de vialidad.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar para brindar atención a la copiloto del Vento, quien presentó diversas lesiones. Tras ser estabilizada e inmovilizada en una camilla rígida, fue trasladada a un hospital para su valoración médica. Elementos de la Policía Vial se encargaron de levantar el reporte correspondiente y deslindar responsabilidades.