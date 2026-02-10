¿Quién es Ilia Malinin y por qué podría hacer historia en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

Ilia Malinin, el patinador estadounidense y actual campeón mundial de patinaje artístico que podría hacer historia en estos Juegos Olímpicos de Invierno 2026 al ser el primero en lograr un cuádruple axel.

Ilia Malinin es un nombre que ya está haciendo ruido en estos Juegos Olímpicos, ya que en su primera prueba de patinaje artístico por equipos logró hacer algo que no se veía desde 1976: un mortal hacia atrás.

A sus 21 años no solo ha logrado realizar algo que no se ve en décadas, sino también busca convertirse en el primer hombre en lograr un cuádruple axel en los Juegos Olímpicos.

¿Quíen es Ilia Malinin?

Ilia Malinin es un patinador estadounidense nacido en el estado de Virginia el 2 de diciembre del 2004. Sus papás, Tatiana Malinina y Roman Skorniakov, también fueron patinadores olímpicos en los juegos de Uzbekistán y hoy en día son sus entrenadores.

Getty Images (Andreas Rentz/Getty Images)

Ilia empezó este deporte a los seis años, desde esta temprana edad ya ganaba competencias tanto nacionales como internacionales. Fue en la temporada de 2019-2020 donde finalmente se dio a conocer en las categorías junior y quedando en el lugar 16.

Getty Images (Jamie Squire/Getty Images)

A pesar de que no fue seleccionado para Los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing 2022, ahora es una de los patinadores más fuertes de su país para lograr llevarse la medalla de oro a casa, esta vez en Los Juegos Olímpicos ya que lleva dos campeonatos del mundo y ha quedado cinco veces como campeón estadounidense.

¿Qué es un cuádruple axel?

El Axel es el único salto del patinaje artístico que se realiza hacia delante y es quizá el más conocido incluso entre aquellos que no están familiarizados con este deporte. Es una parte fundamental de los programas obligatorios de la Unión Internacional de Patinaje (ISU).

Getty Images (Jamie Squire/Getty Images)

Su nombre viene del patinador noruego Axel Paulsen, que lo hizo por primera vez en 1882 en Viena

El movimiento se llamó inicialmente “salto Axel Paulsen”, pero con el paso del tiempo se conoció simplemente como Axel.

El estadounidense Ilia Malinin fue el primer patinador en completar con éxito un cuádruple Axel, en el U.S. International Classic de 2022.