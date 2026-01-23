Quemar un millón de dólares en diez minutos: se han filtrado los números del turismo espacial de Blue Origin y son una locura

Hace unos años ver a un civil español cruzar la línea de Kármán saliendo de nuestro planeta era un evento generacional. Hoy, el turismo espacial está a punto de normalizar lo que era extraordinario y el ejemplo más claro lo tenemos en Alberto Gutiérrez, empresario vallisoletano de 42 años y fundador de la plataforma Civitatis que este jueves ha logrado ser el cuarto español en alcanzar el espacio de manera teórica.

Su historia. Lo ha hecho a bordo de la misión NS-38 de Blue Origin, un vuelo de apenas diez minutos que despega y aterriza en Texas, pero que supone un hito más en la carrera espacial privada y consolida el perfil del “turista-astronauta” con un alto patrimonio a sus espaldas. Porque la verdad es que no es algo demasiado económico.

10 minutos. El despegue tuvo lugar a las 10:26 CST (16:26 hora peninsular española) desde el Launch Site One de Blue Origin en Van Horn, Texas. La nave utilizada ha sido, una vez más, el sistema reutilizable New Shepard, un cohete diseñado específicamente para el turismo suborbital.

Todo ello con un plan que ha seguido el guion de “reloj suizo” al que estamos acostumbrados en estas misiones. En el momento del lanzamiento el motor de la nave aceleró hasta superar la velocidad March 3, y cuando ya se encontraba a una buena altura se desacopló la cápsula que siguió ascendiendo hasta los 106 kilómetros por encima del nivel del mar, superando la línea de Kárman que se ubica a 100 km de altitud.

Ingravidez. Pero la experiencia que se busca con este tipo de atracciones es vivir el fenómeno de ingravidez durante unos pocos minutos. En concreto fueron 3 minutos en los que Gutiérrez pudo desengancharse del cinturón de seguridad para observar la curvatura de la Tierra mientras estaba flotando en el espacio literalmente.

No ha sido barato. Aunque Blue Origin mantiene un hermetismo oficial sobre los precios dinámicos de sus billetes, el sector tiene cifras bastante claras. Y es que para disfrutar de estos tres minutos de ingravidez solo hay que pagar 150.000 dólares solo de entrada para reservar el asiento.

Pero no se queda aquí lógicamente, puesto que fuentes del sector y filtraciones previas sitúan el coste total del billete en el entorno del millón de dólares. Un precio que no solo paga la experiencia, sino también el estatus.

Cada vez más difícil. Con este tipo de excursiones espaciales destinados a los más ricos de nuestro planeta, la verdad es que se abre un interesante debate sobre la etiqueta de “astronauta”. Aunque técnicamente se haya pasado con este viaje la línea de Kármán, la FAA modificó sus criterios en 2021 para acotarlo mucho más.

En este caso ya no entrega las alas de astronauta comercial a los turistas espaciales, sino que opta por un simple registro en su página web. Es por ello que para la agencia, ser pasajero no es lo mismo que ser tripulación operativa, aunque seguramente para todos los que participan aquí es una gran experiencia vital indudablemente espacial.

No es el primero. Como hemos dicho, con este vuelo, Alberto Gutiérrez inscribe su nombre en una lista muy corta. Antes que él, solo tres españoles habían superado la frontera espacial: Pedro Duque, Michael López-Alegría y Jesús Calleja. Aunque está claro que esta es una experiencia que está bastante limitada a aquellas personas que tiene un gran patrimonio y deciden invertirlo en una experiencia única.

Sorpresa de última hora. La misión NS-38 no ha estado exenta de contratiempos logísticos. La tripulación original de seis personas sufrió un cambio apenas tres días antes del lanzamiento, puesto que Andrew Yaffe tuvo que retirarse por enfermedad el 19 de enero, siendo reemplazado por la Dr. Laura Stiles.

Y hubo suerte de este reemplazo, ya que su inclusión permitió mantener la fecha de lanzamiento, que tenía una ventana de lanzamiento muy limitada, para poder garantizar su seguridad.