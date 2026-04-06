Quedan liberados bloqueos en Chihuahua; carreteras federales operan con normalidad

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en Chihuahua informó que, al corte de las 19:00 horas, fueron retirados los manifestantes que mantenían bloqueos en distintos puntos, por lo que la circulación ha quedado restablecida en su totalidad.

De acuerdo con la actualización, fue liberado el cruce ferroviario ubicado en el kilómetro A-1374 de la carretera libre Jiménez–Chihuahua, donde personal continúa trabajando en la limpieza de tierra que obstruía las vías.

Asimismo, la caseta Sacramento quedó despejada y ya no presenta presencia de manifestantes, operando con flujo vehicular normal.

Con ello, la dependencia señaló que todos los tramos carreteros de jurisdicción federal en el estado funcionan sin afectaciones.

Las autoridades exhortaron a los automovilistas a conducir con precaución y respetar las indicaciones viales, además de recordar que ante cualquier emergencia se debe llamar al 9-1-1.