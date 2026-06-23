Muere chihuahuense en tiroteo dentro de empresa de Midland, Texas; familia pide apoyo para repatriarlo

Un joven originario de Chihuahua perdió la vida durante un tiroteo registrado la mañana del lunes en una empresa de logística ubicada en Midland, Texas. El hecho dejó un saldo de tres personas fallecidas, entre ellas el chihuahuense identificado como Iván Duarte.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió en las instalaciones de la empresa JAT Partner Logistics, donde un hombre, presuntamente un exempleado, arribó con la intención de incendiar el inmueble. Sin embargo, al ser confrontado por uno de los trabajadores, el sujeto abrió fuego y lo privó de la vida en el lugar.

Posteriormente, el agresor ingresó al edificio y disparó contra otras personas, causando la muerte de Iván Duarte y de otra víctima. Tras el ataque, el responsable se quitó la vida. A través de redes sociales, familiares y amigos del chihuahuense lamentaron su fallecimiento y solicitaron apoyo para lograr la repatriación de su cuerpo a Chihuahua, además de exigir que se esclarezcan completamente los hechos.