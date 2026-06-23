Fortalece Coespris acciones preventivas en guarderías mediante capacitación sanitaria

La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) y personal de guarderías adscritas al Instituto Chihuahuense para el Desarrollo Infantil participaron en una jornada de capacitación enfocada en la prevención de riesgos sanitarios y el fortalecimiento de las buenas prácticas dentro de estos espacios.

Ocho personas responsables de guarderías recibieron capacitación sobre manejo higiénico de alimentos, calidad y manejo del agua, condiciones sanitarias y medidas de higiene personal, con base en la Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009.

Estas acciones representan un esfuerzo coordinado para reforzar las condiciones sanitarias en beneficio de 230 niñas y niños que asisten a estos centros de atención infantil.

Cada participante recibió material de fomento sanitario, que incluyó una carpeta con la normatividad aplicable, una bolsa ecológica, un cilindro para agua, un díptico sobre inocuidad alimentaria, un gotero de plata coloidal y gel desinfectante como apoyo para las actividades de prevención.

Entre los acuerdos establecidos destaca la continuidad de las capacitaciones al personal, así como el fortalecimiento de las buenas prácticas relacionadas con el manejo higiénico del agua, la desinfección de alimentos y las acciones permanentes de saneamiento e higiene personal.