Quedan inaugurados oficialmente los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 quedaron oficialmente inaugurados este viernes por Sergio Mattarella, presidente de la República de Italia.

“Declaro inaugurada oficialmente la vigésimo quinta edición de los Juegos Olímpicos de Invierno”, dijo Mattarella desde el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro) de Milán en el que tuvo lugar la ceremonia de apertura.

A las palabras del presidente italiano le siguió la actuación de Andrea Bocelli, que interpretó ‘Nessun dorma’ de la ópera Turandot mientras entraron en escena Giuseppe Bergomi y Franco Baresi, exjugadores de Inter y Milan, respectivamente, para entregar la antorcha a las campeonas olímpicas de voleibol Anna Danesi, Paola Egonu y Carlotta Cambi.

La antorcha salió entonces de San Siro y, después de un mensaje de paz de la sudafricana y estadounidense Charlize Theron, inspirado en Nelson Mandela, se procedió al encendido de los dos pebeteros de estos Juegos.

