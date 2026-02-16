¿Quieres saber qué significa ser therian? Acá te explicamos la tendencia viral en redes.

Recientemente, se ha popularizado la palabra therian en plataformas como TikTok o X (Twitter).

¿Qué significa ser therian?

El término therian se refiere a aquellos que se sienten identificados de forma personal, espiritual o psicológica con animales como:

Perros

Zorros

Gatos

Aunque también hay quien suele identificarse con aves o hasta reptiles.

Pese a que muchos lo toman como un disfraz solamente, los therians afirman que se trata de una conexión interna que no es un juego, ni tampoco una elección voluntaria.

Los therians señalan que su alma tiene características animales, y describen su identidad como la de una animal que se encuentra atrapado en un cuerpo humano.

La palabra therian, indican algunos, proviene del inglés therianthrope, la cual deriva del griego thēríon que significa bestia salvaje; y ánthrōpos,humano.

De acuerdo con los especialistas, un therian es consciente de su cuerpo humano físico y no tiene alucinaciones de transformación animal, ya que su identidad se experimenta de forma interna.

Ahora bien, los therian no deben confundirse con la llamada subcultura furry, que se centra en los animales antropomórficos y cuenta con vínculos de tipo creativo y estético.

Originalmente, el término therian tuvo cierta popularidad en foros de internet en los años noventa y también en los 2000.

No obstante, los therians han cobrado popularidad recientemente en redes sociales y desatado discusión entre los usuarios.

¿Qué significa ser therian? La tendencia viral en redes (Especial)

Los therians se hacen tendencia viral en redes

En redes como TikTok o X (Twitter), los therians se han hecho tendencia viral.

Decenas de videos de jóvenes con máscaras de animales, colas u orejas, y moviéndose en cuatro extremidades han generado diversos comentarios.

Un sector de las redes señala que se trata una forma de expresión identitaria y otro sector los critica por su manera de comportarse en espacios públicos.