Que no nos vengan a presumir que fue correcto pensionar a exjuzgadores; cuatro ministros estuvieron en contra: GPMorena

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló el esquema de jubilaciones y retiros anticipados a exjuzgadores que rechazaron participar en la elección judicial en Chihuahua, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso local, Cuauhtémoc Estrada, dijo que cuatro ministros no estudió en de acuerdo en avalar esos “privilegios” y pidió a los diputados que aprobaron esa reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial a “que no nos vengan a presumir que hicieron lo correcto”.

“No fue una decisión unánime, yo vi la sesión. Es más, me gustaría que rescatáramos lo que establece el presidente de la Corte cuando analiza el punto, específicamente la fracción segunda del segundo transitorio, donde dice que prácticamente el Congreso de Chihuahua estableció una pensión de privilegio para las jueces magistrados. Y así fue. Se estableció un mecanismo de privilegio, un mecanismo que no tiene ningún otro trabajador, ni en la esfera burocrática, ni en el del apartado de la Ley Federal del Trabajo”, argumentó Estrada Sotelo.

El coordinador de la bancada morenista explicó que “personas que con 10 años de antigüedad ya no van a trabajar, se pensionaron entre con 60 mil o 90 mil pesos mensuales de por vida, algunos con edad hasta de 40 años. Entonces, la Corte ayer vota esa decisión del Congreso, por cierto, por mayoría, no de manera unánime”.

“Que no nos vengan a presumir que estuvo correcto lo que hicieron. No coincido con lo que establecieron algunos ministros de la Corte, coincido con lo que dijo el presidente de la Corte, Hugo Aguilar, porque me parece que eso fue lo que siempre nosotros alegamos, y sigo insistiendo, que se le dio a un pequeño grupo de personas en Chihuahua una posición de privilegio, los estamos manteniendo los chihuahuenses. Si eso nos quiere presumir Acción Nacional o los diputados de Acción Nacional que nos lo presuman, yo sigo estando en desacuerdo”, concluyó Cuauhtémoc Estrada.