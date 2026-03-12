Que la 4T se ponga a chambear por Chihuahua y con gusto nos bajamos el sueldo; Sheinbaum quiere imponer hasta número de diputados: Alfredo Chávez

Ante la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, a través de su llamado Plan B en materia electoral, con el que ahora pretende reducirle presupuesto a los Congresos estatales, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Legislativo local, Alfredo Chávez, retó a la Presidenta y a la 4T a “chambear” por Chihuahua y “con gusto nos bajamos el sueldo”.

“Que le otorgue a Chihuahua lo que por derecho le corresponde en materia carretera, que tienen más de seis años abandonada y con todo gusto nos bajamos el sueldo si nos confirma la presidenta de la república que va a construir un hospital del IMSS en Chihuahua, porque tenemos esperándolo más de 20 años y ellos gobiernan hace siete. Con todo gusto somos los primeros en ajustarnos el cinturón”, explicó Chávez Madrid.

El coordinador de la bancada del PAN pidió a Morena “que no tiren pirotecnia, que vengan a arreglar. Yo es más, nos vamos sin sueldo a la mitad, pero que pongan el hospital del IMSS, que vengan y nos den los nueve mil millones de pesos que nos deben en carreteras y que regresen los programas del campo. Esos sí son problemas. Esos sí son los problemas del estado que la presidenta tiene que resolver. Que no venga ahora a querer cargarle a los Congresos locales pirotecnia política. Nosotros vamos a responder de manera contundente, porque creo que esto es un berrinche presidencial y el Congreso del Estado de Chihuahua y su mayoría parlamentaria no está para berrinches, así sea la Presidenta”.

“Hoy yo cuestiono cuánto gasta la presidencia de la república en los conciertos de Shakira. No sé si el concierto de Shakira le haya dejado algo a los chihuahuenses. Por supuesto que volvemos a decir el reto a que nos bajamos el sueldo. Es más, que nos traigan un concierto de Shakira y nos bajamos el sueldo. Que se ponga realmente la presidenta, y que sea gratuito, que se ponga realmente la presidenta a atender los problemas que a Chihuahua que le corresponden, el campo, la ganadería. Nos bajamos el sueldo, se lo vuelvo a decir, presidenta, nos bajamos el sueldo, pero actúe para que se abra la frontera que tiene más de un año y medio cerrado. Nuestros productores están ahorcados. Que ya garantice el IMSS, las carreteras, la apertura de la frontera para el ganado, que se pongan a chambear por Chihuahua y con todo gusto hasta nos quitamos el sueldo”, concluyó Chávez Madrid.