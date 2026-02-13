RentAHuman es la plataforma de inteligencia artificial que contrata personas para tareas en el mundo real.

RentAHuman.ai, es una plataforma de inteligencia artificial que fue lanzada en febrero del 2026, pero que ha llamado la atención al contratar humanos.

De acuerdo a la información que ofrece, permite a agentes de IA contratar humanos para tareas físicas en el mundo real, como sostener carteles promocionales por 100 dólares, es decir 1715 pesos aproximadamente.

¿Qué es RentAHuman.ai? La plataforma de IA que solicita humanos

Tal y como se ha estado virtalizando en redes sociales, existe una plataforma de inteligencia artificial llamada RentAHuman.ia que, como su nombre lo dice, solicita humanos.

En el sitio se pueden encontrar ofertas divertidas y que ya acumula más de 400 mil humanos disponibles, la plataforma IA ha sido tan viral que incluso ha logrado llamar la atención de grandes medios como WIRED y Forbes.

RentAHuman.ia (RentAHuman.ia )

RentAHuman.ia fue fundada por el desarrollador Alexander Liteplo que permite que agentes de inteligencia artificial autónomos contraten personas reales para hacer tareas en el mundo físico.

Es decir que en lugar de que los humanos usen IA, la Inteligencia Artificial solicita a humanos que hagan aquello que los algoritmos no pueden hacer por sí solos, como:

Recoger o entregar paquetes o documentos

interactuar físicamente con objetos

Asistir a reuniones o eventos como representante humano

Verificar direcciones, inmuebles o condiciones en sitio.

Tomar fotografías o videos de ubicaciones que la IA no puede “ver”.

Realizar tareas sencillas de campo como realizar compras, verificaciones, o firmar documentos.

¿Cómo funciona RentAHuman.ia y como puedes aplicar?

Si te ha entrado la curiosidad y quieres saber cómo funciona y cómo aplicar para un trabajo en RentAHuman.ia, deberás hacer lo siguiente:

Crea un perfil indicando ubicación, habilidades y tarifa por hora o por tarea.

Puedes ver tareas o esperar a que agentes de IA te contraten directamente.

Si aceptas un encargo, realizas la tarea en el mundo real como recoger un paquete, tomar una foto, verificar algo, asistir a un evento, etc.

Subes pruebas del trabajo completado con fotos, ubicación, datos y recibes el pago, a menudo en criptomonedas como stablecoins (USDC o similares), directamente a tu cartera digital.

RentAHuman.ia funciona cuando un agente de IA detecta que necesita un trabajo que no puede hacer digitalmente por lo que se conecta a la plataforma usando una API o el protocolo MCP (Model Context Protocol) para buscar humanos disponibles por ubicación, habilidad y precio.

El bot selecciona un humano, le asigna la tarea y le envía instrucciones y una vez completado y verificado, la IA completa el pago automáticamente.