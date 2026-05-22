Rentas de locales en el centro van de los 7 mil a los 40 mil pesos al mes

La presidenta de la Asociación de Comerciantes del Centro (Cocentro) Liliana Aranzola dio a conocer que las rentas en el primer cuadro de la ciudad son altas y dependiendo de varios factores, asegura que el comercio resiste y esperan la llegada de nuevos giros, las rentas pueden llegar a los 40 mil pesos al mes.

“La verdad es que las rentas están dependiendo la zona no es como un estándar de renta en cada calle o lugar del centro, las rentas suben cada año dependiendo la inflación de ahí no se en cuanto suben cada dueño”, comentó.

Señaló que depende de la zona, condiciones del inmueble y más, se estima que al mes se llega de 7 mil a 40 mil pesos la renta de un local, esto varía el tamaño del local.

Cabe destacar que hay varios locales disponibles, pero estas rentas llegan a ser un factor para el crecimiento o cierre de negocios.

Cocentro reitera que el precio de las rentas las da los propietarios y es decisión de cada uno de ellos el mantener o incrementarlas.