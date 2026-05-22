Avance importante en materia de derechos; el Verde votará a favor del matrimonio igualitario: Octavio Borunda

Luego de que este viernes en la Comisión de Igualdad Sustativa fue aprobado el proyecto de dictamen en materia de matrimonio igualitario, el diputado local y representante del Partido Verde en el Congreso del Estado, Octavio Borunda, resaltó que se trata de una avance importante en materia de derechos y que votará a favor del dictamen cuando sea puesto a consideración del Pleno.

“Estuvimos muy atentos en la sesión del día de ayer y, bueno, las expresiones muy legítimas de la comunidad. Por supuesto que el Partido Verde está a favor y así lo votaremos en el Pleno el próximo martes en Ciudad Juárez que vamos a sesionar”, declaró Borunda Quevedo.

A la pregunta expresa de que si los colectivos LGBT tienen el voto a favor del Partido Verde en el Pleno, Octavio Borunda dijo que “por supuesto. Ahí estaremos muy atentos, estaremos puntuales y también muy respetuosos de las expresiones de la sociedad civil organizada”.

El líder del PVEM insistió que se trató de “un avance importante, un avance importante que veníamos con un retraso en el estado de Chihuahua, nuestra legislación y con esto, bueno, pues damos un paso, falta mucho trabajo por hacer, pero tenemos que llegar a tener una legislación de vanguardia en el tema del estado de Chihuahua”.