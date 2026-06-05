Que comience la fiesta: Dua Lipa y Callum Turner inician la celebración de su boda en Italia

Dua Lipa y Callum Turner arrancan en Sicilia las celebraciones de su boda con una reunión de estrellas y la euforia de los fans de la cantante que ya tuvieron oportunidad de verla de cerca.

Después de casarse en una discreta ceremonia civil en Londres el pasado 31 de mayo, Dua Lipa y Callum Turner dieron inicio este viernes a la celebración principal de su boda en Palermo, Sicilia, con una serie de eventos que se extenderán durante todo el fin de semana.

Diversos medios coinciden en que la pareja eligió la capital siciliana tras enamorarse de la ciudad durante unas vacaciones que tuvieron ahí en 2025.

Primeras fotos de la boda de Dua Lipa y Callum Turner en Sicilia

Las primeras imágenes de los festejos de la boda de Dua Lipa y Callum Turner en Sicilia comenzaron a circular este viernes durante una recepción previa celebrada en el histórico Palazzo Valguarnera Gangi.

Para la ocasión, Dua apareció con un vestido marfil de cuello halter y espalda descubierta, adornado con aplicaciones de plumas de Bottega Veneta. Complementó el atuendo con joyería de Bvlgari y un bolso a juego.

Dua Lipa y Callum Turner dan inicio a su boda en Sicilia, Italia (Cortesía: Bottega Veneta)

La elección de su vestido para la ceremonia principal todavía es un secreto, aunque algunas publicaciones como señalan que existe una fuerte expectativa de que luzca un diseño personalizado de Donatella Versace, una de sus colaboradoras y amigas más cercanas.

Los invitados a la boda de Dua Lipa y el espectacular palacio donde se realizará la fiesta

Entre los invitados a la boda de Dua y Callum que ya fueron vistos en Palermo se encuentran la cantante Charli XCX y su esposo, el músico George Daniel; además del actor Joe Alwyn, la actriz Grace Gummer y el músico Kevin Parker.

Dua Lipa y Callum Turner dan inicio a su boda en Sicilia, Italia (Cortesía: Bottega Veneta)

Además, entre la lista de posibles invitados a la celebración de tres días se espera a famosos como Elton John, el músico y productor Mark Ronson, Rosé y Jennie, integrantes de BlackPink, y naturalmente Donatella Versace.

La celebración tendrá como epicentro la Villa Valguarnera, una residencia barroca del siglo XVIII situada en Bagheria, cerca de Palermo (de la que ya te contamos todos los detalles en este artículo), mientras que buena parte de los invitados se hospeda en el histórico hotel Villa Igiea, frente al mar.

Según publican distintos medios, los organizadores también reservaron espacios emblemáticos de la ciudad para distintos eventos relacionados con la boda.

Sicilia es el escenario elegido por Dua Lipa y Callum Turner para celebrar su boda de tres días

La ciudad de Palermo y la vecina Bagheria, en la costa noroeste de Sicilia, reciben este fin de semana una gran fiesta para Dua Lipa y Callum Turner que comienza el viernes, tras la boda celebrada el 31 de mayo en Londres entre la estrella del pop de 30 años y el actor de 36.

“Ha llegado todo tipo de prensa, medios extranjeros, italianos, muchos periodistas”, declaró a la AFP el alcalde de Bagheria, Filippo Tripoli.

Villa Valguarnera: la mansión histórica en Italia que Dua Lipa y Callum Turner habrían elegido para celebrar su boda (Sitio oficial de Villa Valguarnera)

La cantante de “Levitating” y “One Kiss”, ganadora de varios Grammy, y el actor de “Animales fantásticos” pasaron unos días en Palermo el verano pasado, según la cuenta de Instagram de Lipa, donde se pasearon por las callejuelas históricas de la ciudad, disfrutaron de pasta con marisco y se divirtieron en un barco.

El viernes por la mañana, los paparazzi vieron a la pareja en la terraza de la lujosa Villa Igiea de Palermo, donde las habitaciones del hotel están todas ocupadas, según un videos publicados en redes sociales.

Dos plazas del centro histórico de Palermo, donde se espera que comiencen las festividades, han sido cerradas al tráfico. En el itinerario, según medios locales, figura una visita a la Galería de Arte Moderno de Palermo, que cerrará antes de lo habitual.

Se dice que se esperan unos 300 invitados a la boda de Dua Lipa y Callum Turner en Sicilia (Sitio oficial de Villa Valguarnera)

La celebración se trasladará luego a la pequeña ciudad de Bagheria, al este de Palermo, donde la nobleza del siglo XVIII construyó suntuosas villas barrocas de verano, entre ellas Villa Valguarnera, sede de la fiesta del sábado.

Calificada como “el rincón más romántico de Sicilia” por la revista Condé Nast Traveler, la villa se utiliza a menudo para bodas, eventos especiales y como escenario en producciones cinematográficas y televisivas. El vocalista de Radiohead, Thom Yorke, se casó en la villa en 2020.