¡Con tecnología! Esta es la forma en que Inglaterra combatirá las altas temperaturas del Mundial

Uno de los temas que probablemente van a sufrir más los equipos europeos en la Copa del Mundo 2026, serán las condiciones climáticas, por lo que Inglaterra ya tiene un plan para poder combatir esta situación que puede pasarles factura.

El conjunto de los Tres Leones pensó en todo y por ello, tendrá una tecnología especial para poder combatir estos problemas, un método que esperan pueda darles el rendimiento esperado.

¿Cómo combatirá Inglaterra el calor?

De acuerdo con información de BBC Sport, Inglaterra implementará una tecnología que ya ha sido utilizada en el pasado por un equipo, el Manchester United.

Lo que están utilizando, son dispositivos de enfriamiento de palmas, mismos que ayudan a bajar la temperatura de los jugadores ingleses y con ellos, regular su desempeño en la cancha.

De acuerdo con la misma fuente, el que puedas enfriar las manos de las palmas, ayudará a que recuperen la temperatura central de los futbolistas, por lo que este dispositivo, será utilizado en las famosas pausas de hidratación.

¿Contra quién juega Inglaterra el Mundial?

La selección de Inglaterra ya conoce el destino que le depara la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, quedando emparejada en un sector que mezcla jerarquía europea, potencia física africana y el ímpetu de la Concacaf.

El equipo dirigido por Thomas Tuchel iniciará su camino el 17 de junio en Arlington enfrentando a Croacia, un rival sumamente técnico y viejo conocido en citas mundialistas que exigirá el máximo orden táctico desde el debut.

Posteriormente, el 23 de junio en Foxborough, los Tres Leones chocarán ante la impredecible selección de Ghana, un conjunto caracterizado por su velocidad y despliegue físico.

Inglaterra cerrará esta etapa el 27 de junio en East Rutherford midiéndose ante Panamá, escuadra centroamericana que busca dar la gran sorpresa del torneo. Los británicos parten como claros favoritos para avanzar a la siguiente ronda, pero la prensa local advierte que cualquier exceso de confianza ante rivales tan físicamente demandantes podría costar muy caro.