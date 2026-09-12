Fans de Carin León estallan tras cancelación de su concierto en Las Vegas

Fans de Carin León estallaron tras la cancelación de su concierto en Las Vegas. La presentación fue reprogramada para 2027 y generó fuertes crítica.

La cancelación de último momento del concierto de Carin León en Sphere de Las Vegas provocó una fuerte reacción entre miles de asistentes que ya se encontraban en el recinto para disfrutar del espectáculo.

El cantante de 37 años de edad informó que problemas de movilidad le impidieron trasladarse el mismo día desde Hermosillo, Sonora, por lo que la presentación tuvo que ser reprogramada para 2027.

La decisión de Carin León generó molestia entre seguidores que viajaron desde distintas ciudades e incluso países para acudir al concierto, desencadenando críticas en redes sociales y reclamos sobre la organización del show.

Fans estallan contra Carin León por cancelar su concierto en Las Vegas

Carin León compartió un comunicado para mencionar que debido a problemas de movilidad, no se pudo trasladar de Sonora a Las Vegas, por lo que se vio obligado a cancelar su presentación.

A la salida del recinto de Las Vegas, fans espesaron su molestia con el cantante, ya que el concierto se pospuso para el 2027 y el reembolso de los boletos tardará hasta 30 días.

Uno de los fans de Carin León le ‘mentó la madre’ y expresó que su molestia no era porque la fecha fuera pospuesta para el 15 de septiembre de 2027, era su irresponsabilidad y falta de respeto al público.

“Que chingue a su madre Carín León. El pinche reembolso no me importa a mí, ¿Que vuelva en un año? ¿Que espere un año? No a la verg…Eso no se hace, eso no es respeto, es no es un pinche artista”CARÍN LEÓN

Fans insultaron en reiteradas ocasiones a Carin León, pues muchos fans viajaron de diversas partes de Estados Unidos y México para ver su concierto.

Incluso, se quejaron de que un vaso tequilero con la imagen de Carin León tenía un precio excesivo de 560 pesos.

“Eres una vergüenza para Hermosillo y para México. Vengo desde McAllen y de okis, me hicieron gastar chingo de gana”CARÍN LEÓN

Carin León nuevos conciertos en 2027 y le reclaman que no cumple ni los de este año

Horas antes de que Carin León cancelara su concierto en Sphere de Las Vegas, el cantante había confirmado tres conciertos más en septiembre de 2027.

Los fans del cantante comenzaron a reclamarle en Instagram y le mencionaron que primer cumpliera con los conciertos que tenía previstos para 2026, y luego lanzara nuevas fechas.

Incluso, detractores le mencionaron a Carin León que los Backstreet Boys dieron 50 conciertos en Sphere y no cancelaron ninguna fecha.

Los fans de Carin León se dividieron entre quienes piden “funarlo” y otros que piensan que estuvo bien que el cantante cuidara su integridad y no viajara a Las Vegas.