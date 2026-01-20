PVEM y Gobernación dialogan sobre la reforma electoral

Ciudad de México. La dirigencia del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se reunió este martes con la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, para dialogar sobre la reforma electoral. Además, adelantaron que sostendrán la próxima semana una reunión formal con la Comisión Presidencial creada para esta reforma, la cual les presentará los ejes de la iniciativa.

“Agradecemos la apertura y el valioso intercambio de ideas en este espacio de diálogo”, dijo en redes sociales la dirigente nacional del PVEM, Karen Castrejón, luego del encuentro al que también asistieron los coordinadores de esta fuerza política en el Congreso de la Unión, el senador Manuel Velasco, y el diputado Carlos Puente Salas.

“Revisamos y analizamos temas importantes de la agenda legislativa para el siguiente periodo ordinario de sesiones. ¡Avanzamos!”, expresó Puente Salas. “Hoy en Bucareli sostuvimos un diálogo abierto con la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para seguir construyendo a favor de México y donde reafirmamos nuestra alianza con el proyecto de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para que siga beneficiando al pueblo de México”, agregó Manuel Velasco.

En tanto, al salir de la sede de la Secretaría de Gobernación, Castrejón detalló que la reunión que programaron con la Comisión presidencial será “para conocer los puntos de lo que va a tratar, y que nos expliquen como va cada uno de los temas que ellos traen pensados para poder redactar esa iniciativa”.

Castrejón recalcó que la Comisión presidencial les presentará al PVEM “de primera mano los puntos que tratará, ese sí fue un tema que nos lo compartirán en cuanto lo tengan, y para nosotros eso será muy importante para de ahí dar una postura oficial respecto a cada uno de los puntos que va a incluir esa reforma”.

Apuntó que en el encuentro de este martes, al que por parte de la Secretaría de Gobernación sólo estuvo presente Rodríguez Velázquez, no tocaron algún punto en particular. Por parte del PVEM tampoco hubo algún compromiso en esta ruta, ya que aún no hay una redacción, insistió la verde ecologista.