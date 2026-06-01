Putin promete “castigo inevitable” contra atacantes en Starobilsk que dejó 21 estudiantes muertos

Moscú. “Con el propósito de evaluar cómo se está otorgando la ayuda y el apoyo a los familiares de las víctimas del crimen sangriento cometido por la junta ucrania”, el 22 de mayo en la ciudad de Starobilsk, Lugansk, así como los avances en la investigación de lo sucedido, el titular del Kremlin, Vladimir Putin, se reunió este lunes con los cinco funcionarios rusos que participan en esas labores.

Putin, según la oficina de prensa de la presidencia rusa, escuchó los informes de Leonid Pasechnik, gobernante de la región ya anexionada por Rusia; Tatiana Golikova, viceprimer ministra a cargo de asuntos sociales; Aleksandr Gutsan, fiscal general adjunto; Aleksandr Bastrykin, director del Comité de Instrucción de Rusi; y Vladimir Chernov, alcalde de Starobilsk.

Al inaugurar el encuentro, y tras expresar sus condolencias “a quienes perdieron lo más valioso que tienen las familias: sus hijos y nietos”, el mandatario ruso prometió que “los responsables de esta tragedia recibirán un castigo inevitable”.

El jefe de Estado ordenó al gobierno “prestar todo la atención necesaria a cada afectado” y mantenerlo al tanto del pago de compensaciones, igual que del tratamiento y la rehabilitación de los heridos.

Pasechnik y Chernov se centraron en las medidas que tomaron después de que “16 drones ucranios redujeron a ruinas el edificio académico y la residencia estudiantil de la escuela normal de la Universidad Pedagógica de Lugansk, con sede en Starobilsk” y en la operación de rescate de supervivientes entre los escombros.

Golikova recordó que “de los 21 estudiantes que murieron, 18 eran mujeres y 3 hombres”. Después de que las autoridades publicaron la lista de las víctimas mortales con sus fechas de nacimiento, los funcionarios rusos dejaron de referirse a “niños”, más tarde a “adolescentes y jóvenes” y ahora la viceprimer ministra reconoció lo que ellos mismos habían hecho del dominio público: “los fallecidos tenían entre 18 y 22 años”.

Gutsan mencionó que la fiscalía rusa considera como “responsables de la tragedia” a Andrei Klimenko, jefe de la brigada de drones número 441; Robert Brovdi, comandante en jefe de los sistemas aéreos no tripulados del ejército ucranio; y Oleg Ivschenko, director de inteligencia militar. Bastrykin insistió en que se trató de “un ataque deliberado” que “se efectuó desde la región de Járkov”.

Ucrania asevera que la escuela normal destruida era utilizada por el Centro Rubicón, unidad de élite del ejército ruso especializado en la operación de drones, acusación que las autoridades rusas rechazan de modo categórico.