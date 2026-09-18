Purgará sentencia de 44 años de prisión por violación y violencia familiar

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Norte, demostró en un Juicio Oral que Mario L. M., cometió los delitos de violación con penalidad agravada y violencia familiar en Ciudad Juárez, ilícitos por los que fue sentenciado a 44 años de prisión.

El Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual, presentó las evidencias recabadas en la investigación de los delitos, registrados en marzo y julio del año 2023, en la colonia Barrio Alto.

El ahora sentenciado, fue detenido mediante una orden de aprehensión cumplimentada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

Tras ser declarado penalmente responsable de los delitos que cometió a su pareja sentimental, recibió la sentencia que purgará en el Centro de Reinserción Social número tres, en Ciudad Juárez.