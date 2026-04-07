Pues sí jalo mucho: Marco Bonilla tras pintas políticas en Juárez

El alcalde Marco Bonilla respondió ante el cuestionamiento sobre bardas en Ciudad Juárez que dicen “Bonilla sí jala”, tomó con humor y respondió con una sonrisa: “Pues sí jalo mucho”.

“No, la verdad es que no, pues no, desconozco, de hecho no me ha tocado verlas, ahí mándenmelas para conocerlas desconozco el origen, pero pero bueno, pues al final de cuentas ahorita estoy viendo que hay bardas, pero por todos lados de todo el mundo, ¿no?”.

El presidente quien también aspira a la gubernatura para el 2027, mencionó que si ha visto las bardas que dicen Que Bonilla.

“Ya había dicho yo que incluso entiendo que hay un movimiento en redes sociales con esta situación, pues igual no sé si sea, se trata de las mismas del mismo movimiento que pues estaremos muy atentos de la situación”.