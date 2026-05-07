Publican presunta nota de suicidio de Jeffrey Epstein: esto fue lo que escribió

Un juez federal de EE.UU. ordenó publicar una supuesta nota escrita por Jeffrey Epstein semanas antes de morir en prisión, reavivando las dudas y teorías alrededor del caso.

Un juez federal de Estados Unidos ordenó la publicación de una presunta nota de suicidio atribuida a Jeffrey Epstein , el financiero acusado de tráfico sexual que murió en prisión en 2019 mientras esperaba juicio.

Qué dice la supuesta nota de suicidio atribuida a Jeffrey Epstein

El documento, desclasificado este miércoles por la Corte Federal de White Plains, Nueva York, contiene apenas siete líneas escritas a mano y habría sido encontrado por Nicholas Tartaglione, excompañero de celda de Epstein, luego de un supuesto intento de suicidio ocurrido semanas antes de su muerte oficial.

Hasta ahora, las autoridades estadounidenses no han confirmado públicamente la autenticidad de la nota ni han asegurado que efectivamente haya sido escrita por Epstein.

El texto incluye dice: Me investigaron por un mes – NO ENCONTRARON NADA!!! Entonces, cargos de 15 años (palabra que no está clara). Es un gusto poder elegir el momento para decir adiós. ¡Qué quieres que haga, que me rompa a llorar!”, continúa. “NO ES DIVERTIDO, NO MERECE LA PENA”.

Presunta carta suicida de Jeffrey Epstein (AFP)

La nota permanecía bajo secreto judicial como parte del proceso contra Nicholas Tartaglione, un exagente de policía condenado por cuatro asesinatos y quien compartió celda con Epstein en el Centro Correccional Metropolitano de Manhattan.

Fue el The New York Times el que solicitó formalmente al tribunal la desclasificación del documento, argumentando interés público en torno al caso. Posteriormente, fiscales federales respaldaron la petición señalando que ya no existían razones suficientes para mantener el material sellado.

La muerte de Jeffrey Epstein sigue rodeada de controversia

Jeffrey Epstein fue encontrado muerto en agosto de 2019 dentro de su celda. Aunque la causa oficial fue determinada como suicidio, el caso ha permanecido rodeado de sospechas debido a múltiples fallas de seguridad detectadas esa noche en la prisión federal.

Las cámaras de vigilancia presentaron irregularidades, algunos custodios no realizaron rondas de supervisión y Jeffrey Epstein se encontraba bajo vigilancia especial tras un incidente previo semanas antes de morir. Todo ello alimentó teorías conspirativas y cuestionamientos públicos sobre las circunstancias reales de su fallecimiento.

Donald Trump asegura que terminó su amistad con Epstein porque le “robó empleados”. (Getty Images)

En su resolución, el juez Kenneth Karas argumentó que divulgar la nota favorece la transparencia judicial y fortalece la confianza pública en el sistema de justicia estadounidense.

A casi siete años de la muerte de Epstein, el caso continúa generando interés internacional y reabre el debate sobre uno de los escándalos más oscuros y mediáticos de las últimas décadas.