Publican imagen de “El Trini”, presunto líder de “Los Cabrera”

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado detuvo en Práxedis G. Guerrero a José Trinidad S. M., alias “El Trini”, identificado como líder criminal que operaba en Valle de Juárez, así como a su pareja Deisy A. G., en un operativo coordinado con Guardia Nacional y Ejército Mexicano.

Durante la intervención se aseguró un arma de fuego calibre .45 mm, 18 cartuchos útiles y un vehículo Dodge Ram con reporte de robo en Estados Unidos, cuya información fue confirmada mediante la Plataforma Centinela.

La detención representa un golpe significativo a la estructura criminal, ya que “El Trini” había asumido el liderazgo tras la captura de otros cabecillas, por ejemplo, la de Leonardo Daniel M. V., alias “El Pato” en octubre del 2025.

La pareja que fue arrestada ayer fue puesta a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes, como parte de la estrategia de la SSPE para combatir a la delincuencia organizada y garantizar la seguridad de la ciudadanía.