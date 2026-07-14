Sujeto pide ayuda en el Complejo de Seguridad tras agresión armada en Aldama

-El lesionado llegó herido al Complejo Estatal de Seguridad Pública en la carretera Chihuahua- Aldama

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encabezada por Gilberto Loya Chávez, llevaron a cabo el resguardo de un hombre identificado como Edgar Alexis P. C., quien refirió haber lesionado con arma de fuego a un sujeto que previamente inició una agresión armada en su contra en el municipio de Aldama.

Los hechos ocurrieron este martes, cuando elementos de la Policía del Estado recibieron una solicitud vía radio operador para acudir de inmediato a la caseta del Complejo Estatal de Seguridad Pública, sitio al que la persona en mención arribó en un vehículo Kia modelo 2014, donde manifestó haber sido víctima de una agresión previa.

Una vez en el área, los policías revisaron al hombre en su integridad física, detectando que presentaba una herida en la mano. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Central para su debida valoración médica.

Durante la revisión a Edgar Alexis, se le localizó en posesión de un arma de fuego corta y un arma de fuego larga. Asimismo, el hombre manifestó ser elemento activo de una empresa de seguridad privada.

Finalmente, el hombre fue puesto bajo resguardo y posteriormente presentado ante el Ministerio Público, a fin de continuar con la investigación correspondiente y deslindar responsabilidades.

Estas acciones son reflejo de una operatividad policial humana y eficiente, impulsada por la estrategia de seguridad pública del secretario Gilberto Loya, la cual permite brindar un servicio de Seguridad Pública más amplio y cercano a la ciudadanía, garantizando atención oportuna y respeto al debido proceso.