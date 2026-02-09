Proyectan derrama económica de 40 mdp por Día del Amor y la Amistad

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Alejandro Lazzarotto Rodríguez dio a conocer que se espera una derrama económica de 40 millones de pesos para la capital ante las celebraciones del Día del Amor y la Amistad.

“Le calculamos 40 millones de pesos y el año pasado cerca de 20, este año creo que va a ser bueno, estamos hablando que mucha gente da anillos, celulares, cosas más altas económicamente como regalo”, comentó.

En este caso destacó que el sector más beneficiado será florerías, joyerías, restaurantes y dulces.

Cabe destacar que aun con la situación económica muchos se darán un gasto extra con el fin de cumplir con el amor y la amistad en los próximos meses.