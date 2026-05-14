La producción de camiones pesados de México acelera 8.7% en abril

La industria de vehículos pesados en México tuvo un “brote” de recuperación en abril del 2026, después de mostrar caídas consecutivas por casi dos años, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Durante abril, las empresas de camiones instaladas en territorio nacional fabricaron 12,306 unidades, lo que representa incremento anual del 8.7% en comparación con el mismo mes de 2025. No obstante, al observar el periodo de enero a abril, la producción total suma 41,071 vehículos, lo que refleja una caída del 22% respecto al primer cuatrimestre del 2025.

De acuerdo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados (RAIAVP) publicado por el Inegi, el sector experimentó un dinamismo positivo en el cuarto mes del año, impulsado principalmente por el mercado de exportación y la producción de unidades de carga.

Alejandro Osorio, director de comunicación de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), explicó que a partir de enero pasado la industria comenzó a mostrar signos de recuperación, lo que se recibe con “optimismo” porque se refleja en generación de empleo, derrama económica, y permite que se alimente una cadena de suministro.

Cabe destacar que al cierre del 2025, la industria enfrentó el peor escenario de su historia al perder más del 50% de su producción, que incluso ha orillado a fabricantes a mantenerse en ceros, derivado de la baja demanda de Estados Unidos y del mercado interno.

Por ello, el directivo reiteró la importancia de fortalecer la producción nacional, el mercado interno y las cadenas de suministro regionales, particularmente en un contexto internacional marcado por la relocalización de inversiones y la necesidad de consolidar una mayor integración productiva en América del Norte.

Estados Unidos sigue siendo el destino clave

El sector de camiones mostró señales de recuperación en la exportación durante abril con el envío de 10,042 vehículos, que representó el aumento del 12% frente a abril de 2025.

Sin embargo, el acumulado anual de exportaciones de 33,592 unidades, todavía arrastra una variación negativa del 21.5% respecto al cuatrimestre del 2025.

La dependencia del mercado estadounidense se mantiene firme, ya que el 92.4% de las exportaciones mexicanas se fue a ese mercado.

Freightliner fue la única empresa que aumentó sus envíos a EU, Canadá, Colombia, otros, en 31%, mientras que International redujo 16% y Kenworth 56%. En tanto, empresas como Volvo, Man y Volkswagen se mantienen en una exportación cero que suman dos años consecutivos.

Por su parte, el comportamiento de las ventas internas fue divergente. Mientras que las ventas al mayoreo repuntaron 19.2% en abril, con 2,364 unidades, las ventas al menudeo sufrieron una contracción del 5.5%, cerrando el mes con 2,761 vehículos comercializados.

Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), refirió que enero a abril del 2026 se han vendido 10,038 unidades pesadas, esto es 4,076 menos comparado con el mismo lapso del año pasado, representando disminución del 28.8 por ciento.

De acuerdo con el Boletín de Venta al Menudeo de Vehículos Pesados elaborado por la AMDA con cifras del Inegi, estas cifras significan la cuarta caída consecutiva en lo que va de este año y 16 meses consecutivos de contracción anual desde enero 2025.

“La modernización de la flota es fundamental para elevar la eficiencia del autotransporte, fortalecer la seguridad vial y avanzar hacia una movilidad más sustentable. El programa impulsado por el Gobierno de México representa una oportunidad relevante para acelerar la renovación vehicular mediante mecanismos financieros que faciliten el acceso al crédito, incentivos fiscales y tecnologías más limpias y eficientes”, señaló Alejandro Osorio.

Compras chinas alertan

La ANPACT alertó sobre el crecimiento acelerado de importaciones de vehículos pesados y componentes provenientes de China, genera retos relevantes en términos de cumplimiento normativo, desarrollo de proveeduría local, inversión productiva y competitividad regional para México.

Osorio consideró importante que el cumplimiento de mecanismos de verificación, de supervisión aduanera y de Normas Oficiales Mexicanas en materia de seguridad, emisiones, desempeño técnico y nuevas tecnologías, a fin de impulsar condiciones de competencia equitativas y cadenas de valor más resilientes y sostenibles para la industria y empleos establecidos en México.