Onda de calor se asienta en territorio estatal; temperaturas estarán por encima de los 30°C

El sistema frontal núm. 50 adquirirá características de estacionario, en el oriente del golfo de México, dejando de afectar al territorio nacional.

La masa de aire frío asociada modificará rápidamente sus características térmicas, favoreciendo un ascenso gradual de las temperaturas en el noreste, oriente, centro y sureste del país.

En el transcurso del día, cielo despejado a medio nublado. Lluvias aisladas en Chihuahua, Durango, Zacatecas, Nuevo León, Aguascalientes y San Luis Potosí, sin lluvia en Coahuila.

Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso en la mayor parte de la región, siendo muy caluroso y con prevalencia de la onda de calor en Chihuahua (suroeste) y Durango (oeste). Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en la región.