“La relación entre China y EE.UU. es la más importante del mundo”: Xi Jinping

El presidente de China, Xi Jinping, ha señalado que la relación entre su país y Estados Unidos es “la más importante del mundo”. Así lo expresó durante el banquete oficial en el marco de la visita de su par estadounidense, Donald Trump, a Pekín, que se lleva a cabo del 13 al 15 de mayo.

“El presidente Trump y yo, plenamente conscientes de las expectativas de nuestras dos naciones y de la comunidad internacional, hemos mantenido múltiples reuniones y conversaciones telefónicas, y hemos logrado que las relaciones entre China y Estados Unidos se mantengan, en general, estables”, dijo Xi.

“Ambos creemos que la relación entre China y Estados Unidos es la relación bilateral más importante del mundo. Debemos hacer que funcione y nunca arruinarla”, destacó, agregando que tanto Pekín como Washington “se benefician de la cooperación y pierden con la confrontación”. “Nuestros dos países deberían ser socios, no rivales”, reiteró.

“El presidente Trump y yo también acordamos edificar una relación constructiva entre China y Estados Unidos basada en la estabilidad estratégica, para promover el desarrollo sólido y sostenible de las relaciones bilaterales y traer más paz, prosperidad y progreso al mundo”, concluyó el líder del gigante asiático.

Un programa completo

Xi dio esta misma jornada una grandiosa bienvenida a su par norteamericano, tras la cual los mandatarios celebraron una reunión bilateral de más de dos horas, en la que se abordaron los grandes retos internacionales y regionales. “Los jefes de Estado de ambos países intercambiaron opiniones sobre cuestiones internacionales y regionales de gran importancia, como la situación en Oriente Medio, la crisis de Ucrania y la península de Corea”, indicó la Cancillería del gigante asiático.

Además, el presidente chino se reunió con la delegación de altos ejecutivos de las principales corporaciones tecnológicas y financieras del mundo que acompaña a Trump. La comitiva está integrada por figuras clave de la economía global, como Elon Musk (Tesla), Tim Cook (Apple), Jensen Huang (Nvidia) y Kelly Ortberg (Boeing). A la importante cita también asisten altos representantes de gigantes de la industria y las finanzas, entre ellos BlackRock, Visa, Mastercard, Goldman Sachs y Citigroup.

Después de las conversaciones, los presidentes visitaron el Templo del Cielo de Pekín, un símbolo icónico del gigante asiático. “Un lugar magnífico. Increíble. China es preciosa”, declaró Trump a los periodistas mientras posaba junto a Xi frente a la obra maestra arquitectónica.