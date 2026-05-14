En una ciudad argentina se roban hasta la luz: captan a ladrón robando una luminaria

Un delincuente escaló a un poste de luz y se robó el foco que iluminaba la vía pública en la ciudad de Merlo, Argentina.

En las imágenes grabadas por una cámara de seguridad de una vivienda, se observa cómo el sujeto se dirige directamente al poste de luminaria y escala por unas estructuras de madera, luego desenrosca el foco y se lo lleva.

Más tarde se informó que una residente de esta localidad, indignada, decidió desarmar la madera que el ladrón usó como escalón para subirse.

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