En una ciudad argentina se roban hasta la luz: captan a ladrón robando una luminaria

Un delincuente escaló a un poste de luz y se robó el foco que iluminaba la vía pública en la ciudad de Merlo, Argentina.

#Merlo En Matanza y Pasco, Parque San Martín, un delincuente se trepó a un poste de luz para sacar la luminaria. pic.twitter.com/6ShoKv7OVO — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) May 12, 2026

En las imágenes grabadas por una cámara de seguridad de una vivienda, se observa cómo el sujeto se dirige directamente al poste de luminaria y escala por unas estructuras de madera, luego desenrosca el foco y se lo lleva.

Más tarde se informó que una residente de esta localidad, indignada, decidió desarmar la madera que el ladrón usó como escalón para subirse.