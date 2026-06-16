Aporta FZyE-UACH conocimiento científico para preservar la diversidad de mamíferos en México

La Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), a través de la Facultad de Zootecnia y Ecología, presentó el libro titulado “Riqueza y Conservación de los Mamíferos en México a Nivel Estatal, Volumen II”, una publicación científica que reúne información actualizada sobre la diversidad, distribución y estado de conservación de los mamíferos en distintas entidades federativas del país.

El Dr. Luis Carlos Hinojos Gallardo, Director de Investigación y Posgrado, encabezó la presentación de la obra y destacó la importancia de continuar con la formación de nuevas investigadoras e investigadores comprometidos con el estudio, la conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Asimismo, reconoció el trabajo colaborativo que da origen a este tipo de publicaciones, las cuales fortalecen la generación y difusión del conocimiento científico en beneficio de la sociedad.

Durante el encuentro se expusieron los capítulos dedicados a Chihuahua y Coahuila, elaborados por docentes de la Facultad de Zootecnia y Ecología de la UACH en colaboración con especialistas de diversas instituciones académicas. Los trabajos ofrecen una visión actualizada de la riqueza mastofaunística de la región y resaltan la importancia ecológica del norte de México como una zona clave para comprender los procesos evolutivos y biogeográficos de Norteamérica.

El Dr. Jesús A. Fernández, profesor investigador de la FZyE y coautor del capítulo correspondiente a Chihuahua, subrayó que la diversidad biológica de ambos estados debe analizarse desde una perspectiva regional, considerando la interacción de desiertos, montañas, pastizales y bosques que favorecen una extraordinaria riqueza de especies y procesos evolutivos únicos.

Por su parte, la Dra. Yolanda Hortelano Moncada, investigadora de la Colección Nacional de Mamíferos del Instituto de Biología de la UNAM y una de las editoras de la publicación, destacó el esfuerzo colaborativo de la Asociación Mexicana de Mastozoología y de los especialistas participantes, quienes lograron consolidar uno de los proyectos de síntesis científica más importantes sobre los mamíferos de México en los últimos años.

Cabe destacar que la presentación contó también con la participación del Ph.D. Alfredo Pinedo Álvarez, director de la FZyE, así como con el diputado Octavio Borunda Quevedo, presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Ecología y Desarrollo Sustentable, del Congreso del Estado.

Además, el recinto congregó a autoridades universitarias, representantes de organismos ambientales, investigadores y estudiantes, quienes coincidieron en la relevancia de esta obra como una herramienta estratégica para fortalecer la investigación científica, la educación ambiental y la conservación de la biodiversidad nacional.