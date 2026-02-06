Pronostican viernes con heladas y lluvias durante el fin de semana en territorio estatal

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que se esperan precipitaciones pluviales en el estado, desde este viernes y durante el transcurso del fin de semana, con un ambiente de muy frío a frío por las mañanas, de templado a cálido por las tardes y con heladas en zonas como la serrana.

🥶 #Temperaturas mínimas previstas para el amanecer de mañana, viernes, en la República Mexicana ⬇️ pic.twitter.com/QAIjQEie8A — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 6, 2026

Los vientos serán de 5 a 15 kilómetros por hora (km/h), con rachas que pueden superar los 35 km/h en municipios como Janos, Casas Grandes, Temósachic y Coronado. Estas ráfagas podrían generar tolvaneras en áreas abiertas y afectar la visibilidad en caminos rurales.

Se prevén lluvias aisladas con acumulados de entre 0.1 y 2 milímetros (mm) en el suroeste, centro y sur, sobre todo en Guachochi, Balleza, Nonoava, Cusihuiriachi, Cuauhtémoc, Riva Palacio, Gran Morelos, Santa Isabel, Belisario Domínguez, Chihuahua, Rosario, El Tule, Huejotitán, Parral, San Francisco del Oro, Santa Bárbara y Matamoros.

Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de caída de aguanieve y/o nieve en las partes altas de la Sierra Tarahumara durante la noche de mañana y madrugada del sábado, especialmente en Guachochi y Balleza (El Vergel).

A lo largo del fin de semana se mantendrá la posibilidad de lluvias con intervalos de chubascos en distintas regiones de la entidad.

Las mínimas esperadas para este viernes son: Chihuahua 5, Juárez 3, Janos 0, Madera 0, Temósachic -2, Cuauhtémoc 1, Ojinaga 6, Delicias 5, Camargo 5, Jiménez 5, Parral 6, Creel -2, Chínipas 15, Guachochi -1 y El Vergel -3.