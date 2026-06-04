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Pronostican jueves lluvioso en Chihuahua capital; calor cede y máxima llegará a los 28°C

Este jueves se prevé un aumento en el potencial de lluvias y tormentas, debido a la llegada de un frente frío y la entrada de humedad proveniente del Pacífico. La actividad pluvial aumentará su intensidad a moderada-fuerte en Aldama y Julimes.

Se pronostican precipitaciones dispersas a moderadas en Nuevo Casas Grandes, Galeana, Ignacio Zaragoza, Buenaventura, Namiquipa, Riva Palacio, Chihuahua, Saucillo, Allende, López, Coronado, Jiménez, San Francisco de Conchos, Camargo, La Cruz, Ojinaga y Manuel Benavides.

En el resto del territorio estatal se esperan lluvias aisladas a dispersas.

El temporal de lluvias será generado por una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera que se desplazará hacia el centro-oriente del golfo de México, canales de baja presión extendidos sobre diferentes regiones del país, la onda tropical número 4, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, y una vaguada sobre el noroeste del territorio mexicano.

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