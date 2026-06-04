Pronostican jueves lluvioso en Chihuahua capital; calor cede y máxima llegará a los 28°C

Este jueves se prevé un aumento en el potencial de lluvias y tormentas, debido a la llegada de un frente frío y la entrada de humedad proveniente del Pacífico. La actividad pluvial aumentará su intensidad a moderada-fuerte en Aldama y Julimes.

⛈️⚡️ En las próximas tres horas se pronostican #Chubascos y #Lluvias puntuales fuertes con #DescargasEléctricas y #Rachas de #Viento en el norte, noreste y occidente de #México🇲🇽. 🤓Más información en las imágenes ⬇️ pic.twitter.com/oqCryZ3Ssj — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 4, 2026

Se pronostican precipitaciones dispersas a moderadas en Nuevo Casas Grandes, Galeana, Ignacio Zaragoza, Buenaventura, Namiquipa, Riva Palacio, Chihuahua, Saucillo, Allende, López, Coronado, Jiménez, San Francisco de Conchos, Camargo, La Cruz, Ojinaga y Manuel Benavides.

En el resto del territorio estatal se esperan lluvias aisladas a dispersas.

El temporal de lluvias será generado por una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera que se desplazará hacia el centro-oriente del golfo de México, canales de baja presión extendidos sobre diferentes regiones del país, la onda tropical número 4, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, y una vaguada sobre el noroeste del territorio mexicano.