Esto pasa cuando conduces y obedeces a todas las indicaciones del GPS

Una mujer de 70 años siguió cabalmente las indicaciones de su GPS Y terminó conduciendo su vehículo sobre las vías elevadas del tren ligero en la estación Mount Baker de Seattle (EE.UU.).

A 70-year-old woman in a red SUV somehow ended up driving straight onto the elevated light rail tracks….because she was following her GPS. pic.twitter.com/MmhZ1RPXqv — LASHY BILLS (@LASHYBILLS) June 3, 2026

El automóvil avanzó una distancia considerable antes de quedar atascado, lo que obligó a interrumpir el servicio durante dos horas. No se reportaron heridos.