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Esto pasa cuando conduces y obedeces a todas las indicaciones del GPS

Una mujer de 70 años siguió cabalmente las indicaciones de su GPS Y terminó conduciendo su vehículo sobre las vías elevadas del tren ligero en la estación Mount Baker de Seattle (EE.UU.).

El automóvil avanzó una distancia considerable antes de quedar atascado, lo que obligó a interrumpir el servicio durante dos horas. No se reportaron heridos.

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