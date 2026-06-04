Estos son los cinco bancos con más quejas en Chihuahua, según Condusef

La titular de la Unidad de Atención a Usuarios BA8 de la Condusef Chihuahua, Wendy Pérez, informó que las instituciones bancarias que más reclamos han tendió por diversos factores han sido: BBVA bancomer, Banorte, Banamex y HSBC.

Pérez Ceballos, también comunicó que las que han ido a la alta son las altas financieras tecnológicas, por ejemplo: Banco Plata y NU.



”Es muy importante que los usuarios de las mismas, tomen sus debidas precauciones”, citó la funcionaria al subrayar que en este primer semestre del año, en comparación del 2025, hubo un significativo incremento en la cifra de quejas contra estos bancos ya señalados.

La delegada de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, dejó claro que la mayoría son relacionados con fraudes de mensajes electrónicos.