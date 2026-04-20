Pronostican granizada por frente frío 45

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informa que para este inicio de semana, la masa de aire polar asociada al frente frio número 45 provocará un ambiente de frío a fresco durante las mañanas, cálido por las tardes y gélido en la región serrana.

Para este lunes se esperan vientos con rachas que podrían superar los 55 kilómetros por hora (km/h) en Delicias, Saucillo, Satevó y Parral, lo que incrementa la probabilidad de formación de tolvaneras en dichas regiones.

Se pronostican ráfagas de hasta 45 (km/h) en municipios de las zonas noroeste y centro, por lo que se pide a la población extremar precauciones al circular por calles y avenidas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevén de dispersas a moderadas con chubascos en Coyame y Manuel Benavides. Para Chihuahua, Juárez y localidades del centro y sureste, se estiman lluvias aisladas, actividad eléctrica y caída de granizo.

El martes la aproximación del frente frío al noroeste de México provocará ráfagas de hasta 55 (km/h) en Ascensión, Riva Palacio y Valle de Zaragoza, condiciones que reducirán la visibilidad en tramos carreteros como Juárez-Ascensión, Delicias-Jiménez y Jiménez-Parral.

La CEPC recomienda a la población asegurar objetos que puedan ser desprendidos por el viento, como láminas o techos, evitar salir durante las tormentas, estar informado a través de los canales oficiales y reportar cualquier situación de riesgo al número de emergencias 9-1-1.

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