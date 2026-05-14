Con polémico penal, Cruz Azul le saca el empate a Chivas en el Estadio Azteca

Cruz Azul no pudo imponer su condición de local al igualar 2-2 con Guadalajara, encuentro de ida de las Semifinales del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, celebrado este miércoles ante más de 60 mil personas en el Estadio Azteca Banorte.

En un partido digno de Liguilla, el Rebaño Sagrado se adelantó en el marcador en sendas ocasiones, gracias a los tantos de Santiago Sandoval al minuto 29 y Ángel Sepúlveda al 50′; sin embargo, La Máquina respondió casi de inmediato con los goles de Carlos Rodríguez al 37′ y Osinachi Ebere, vía penal al 56′.

Este resultado favorece a los dirigidos por el técnico argentino Gabriel Milito, toda vez que cualquier empate les dará la clasificación a la gran Final en virtud de su mejor posición en la tabla general.

En un inicio de partido de ida y vuelta, Chivas se acercó con peligro al minuto 8, tras un rebote del arquero colombiano Kevin Mier el balón cayó en los pies de Richard Ledezma, quien ensayó un potente disparo de derecha que sacó pintura al travesaño.

La respuesta cementera llegó dos minutos después, cuando Agustín Palavecino sacó un violento disparo de media distancia que complicó al arquero rojiblanco Óscar Whalley, quien le metió el pecho a las balas y concedió un rebote que permitió el contrarremate del argentino sin consecuencias.

Al minuto 17, el delantero nigeriano Osinachi Ebere llegó tarde al balón y propinó una tremenda plancha al tobillo de Diego Campillo que el árbitro Maximiliano Quintero sancionó con una tarjeta amarilla y perdonó la vida al africano.

Tras el vertiginoso ritmo de los primeros minutos, sendas escuadras se enfrascaron una lucha por la posesión del esférico y las llegadas con peligro a las áreas se sucedieron con menos frecuencia.

Sin embargo, Chivas abrió el marcador al minuto 29, gracias un disparo cruzado a media altura de Ricardo Marín que Mier no ataja bien, concedió un rebote y Santiago Sandoval le hizo pagar su error al empujar el balón a las redes.

Un minuto después, el desconcierto del cuadro bajo cementero permitió el arribo de Efraín Álvarez, cuyo disparo cruzado se escapó por un milímetro del poste derecho del marco defendido por Mier.

Y en los momentos de mayor agobio rojiblanco, La Máquina igualó el marcador al minuto 37, gracias al capitán celeste Carlos Rodríguez, quien metió un tiro centro a segundo poste y el balón se coló a las redes, imposible para Óscar Whalley al encontrarse muy adelantado.

Cruz Azul se quedó cerca de dar vuelta al marcador al 43, cuando Willer Ditta se incorporó al ataque en jugada a balón parado y estuvo cerca de capitalizar el error del zaguero rojiblanco, quien se fue en banda al intentar despejar el balón, pero el zaguero colombiano no pudo dar dirección de marco a su remate.

En el inicio de la parte complementaria, Chivas retomó la ventaja con un gol de cabeza de Ángel Sepúlveda, quien ganó en el salto a Willer Ditta, tras un espléndido servicio del recién ingresado Miguel Gómez por izquierda.

Sin embargo, otra vez la respuesta cementera fue inmediata e igualó el marcador al minuto 56, tras una falta de José Castillo sobre Osinachi Ebere en los linderos del área que el silbante revisó en el VAR y decretó penal y el delantero nigeriano capitalizó para igualar el marcador.

El intercambio de goles serenó los ánimos y en los siguientes minutos el partido se niveló al perder verticalidad. Los técnicos movieron sus piezas en busca de revolucionar a su equipo.

Al minuto 81, Willer Ditta ensayó un disparo de primera intención con pierna derecha y el balón pasó muy cerca del marco defendido por Óscar Whalley, quien resopló del susto.

Fue en los minutos finales que Mier se redimió con una gran atajada, tras un bombazo del recién ingresado Sergio Aguayo y, en dos tiempo, recuperó el balón ante el arribo de Miguel Gómez.

Esta serie se definirá el próximo sábado en el Estadio Jalisco, debido a que el Estadio Akron, casa del Rebaño Sagrado, ya no estará disponible al ser sede del Mundial 2026. El encuentro de vuelta arrancará en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.