Pronostican fin de semana caluroso y presencia de viento en Chihuahua Capital

Exhorta Protección Civil Municipal a cuidarse de las inclemencias del clima

La Coordinación Municipal de Protección Civil informa que, para este fin de semana, se prevén temperaturas cálidas, cielo mayormente despejado y sin probabilidad de lluvias.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, para este sábado se anticipa un ligero incremento en la temperatura, con máxima de 32°C y mínima de 15°C, con cielo mayormente soleado. Finalmente, para el domingo se prevé una temperatura máxima de 31°C, mínima 14°C y cielo parcialmente nublado con condiciones de viento de hasta 45 kilómetros por hora para ambos días.

Ante estas condiciones, la Coordinación Municipal de Protección Civil recomienda a la ciudadanía mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad y asegurar objetos que puedan desprenderse ante la presencia de ráfagas de viento.

Asimismo, se exhorta a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y reportar cualquier emergencia al número 9-1-1.