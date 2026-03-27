Promueve Universidad de Texas en El Paso sus programas de posgrado en la UACH

Invitan a estudiantes a realizar una maestría o doctorado.

Una delegación de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP) se reunió con estudiantes de las facultades de Ciencias Químicas, Ingeniería, Ciencias Agrotecnológicas así como Zootecnia y Ecología para dar a conocer los programas de posgrado que ofrece.

Las charlas tuvieron lugar en el Aula Magna de la FCQ y en la FZyE, donde los académicos texanos informaron sobre el doctorado y las maestrías que ofrecen, las investigaciones que realizan, requisitos y periodos de inscripción, así como el sistema de becas e incentivos económicos que tienen.

En su mensaje de bienvenida, el director de la Facultad de Ciencias Químicas, Mtro. Emiliano Zapata Chávez resaltó la importancia de la red de colaboración que existe con UTEP a través de investigadores, docentes y estudiantes de la Universidad Autónoma de Chihuahua: “Ellos conocen el potencial que existe de nuestra comunidad universitaria, es por ello que vienen a invitar a docentes y estudiantes a realizar estudios de posgrado. Actualmente, mantenemos investigaciones conjuntas en temas relacionados con la producción de nogales y mantos acuíferos, encaminadas a impactar positivamente en el medio ambiente”.

La delegación estadounidense estuvo compuesta por el director del Departamento de Ciencias de la Tierra, Ambientales y Recursos Naturales, Dr. Mark Engle; la directora de Investigación del Colegio de Ciencias, Dra. Lixin Jin; el profesor asociado de la Facultad de Ciencias de la Tierra, Ambientales y Recursos Naturales, Dr. Hugo Gutiérrez Jurado, y el profesor asistente de la misma facultad, Dr. Jame Chapman.

Al término de las charlas, los asistentes hicieron diversas preguntas relacionadas con el trámite de visas, los esquemas de evaluación, hospedaje y oportunidades que pueden aprovechar en caso de decidirse a estudiar el Doctorado en Ciencias Geológicas o algunas de las maestrías en Geología, Geofísica o Ciencias Ambientales que oferta UTEP.