Promueve el Archivo General del Estado la reflexión sobre igualdad de género en el marco del “Día Naranja”

Chihuahua.- En el contexto de las actividades conmemorativas del Día Naranja cada 25 de mes, como una acción para generar conciencia y prevenir la violencia contra mujeres y niñas el Archivo General del Estado de Chihuahua (AGECH) llevó a cabo la plática “Las mujeres y la igualdad de género”, dirigida a su personal.

La charla fue impartida por Gabriela Andrade, titular de la Unidad de Igualdad de Género de la Secretaría de Cultura, con el objetivo de sensibilizar a las y los trabajadores del AGECH sobre los avances y retrocesos que actualmente se viven en materia de igualdad de género.

Asimismo, el como reflexionar sobre los desafíos pendientes para construir entornos sociales más justos, incluyentes y libres de violencia.

La actividad se desarrolló a través de la Unidad de Igualdad de Género del propio AGECH y contó con la participación activa de mujeres y hombres que integran la plantilla laboral.

También, el personal portó una prenda de color naranja como símbolo del compromiso institucional para prevenir y atender la violencia de género.

La directora del Archivo General, Paola Reynoso Carmona, agradeció a la ponente por compartir esta charla sensibilizadora y reiteró que el compromiso institucional con la igualdad de género es permanente.

Enfatizó que no solo en fechas conmemorativas se tendrá el compromiso, sino como parte de una política interna orientada a fortalecer el respeto, la inclusión y la no discriminación en todos los espacios laborales del AGECH.

Con este tipo de actividades, el AGECH, refrenda su convicción de que la igualdad de género no solo es un principio jurídico, sino una condición indispensable para el desarrollo democrático y social.