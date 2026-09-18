Productores de leche cierran carretera a Delicias por falta de pagos

Productores de la región de Delicias cerraron la carretera federal 45, en el tramo que conduce de Chihuahua a Delicias ante la falta de pagos por parte de Liconsa.

El cierre se dio en ambos sentidos, a la altura del kilómetro 148+700 por lo que en el lugar se observan largas filas de camiones varados, en espera de continuar su trayecto.

Los manifestantes reclaman además la mejora en el precio de compra y con la manifestación buscan hacer presión para ser escuchados por las autoridades federales.

Aunado al reclamo de productores, en días pasados la Auditoría Superior de la Federación arrojó observaciones graves sobre el manejo de recursos en Liconsa, mismos que involucrarían al hermano de Andrea Chávez, aspirante a la gubernatura de Chihuahua.