Realizan Panel “Las Fuerzas de Redefinen el empleo en México”; participan Interceramic, Alsuper y American Industries

Esta tarde Coparmex llevó a cano el panel “Las Fuerzas que Redefinen el empleo en México” en el cual participaron el director de Interceramic, Victor Almeida, el presidente del comité directivo Alsuper, Sergio Mares y el director de American Industries, Alejandro Lara.

Como moderador participó Salvador Carrejo Orozco, destacado empresario de Bluewolf y ex presidente de Coparmex, quien destacó la importancia de las tres empresas más destacadas de la ciudad.

“Quieren enfrentarnos contra nuestros colaboradores con cambios en tecnológia, no tenemos un solo apoyo del gobierno federal y se ha vuelto un verdadero reto”, comentó Almeida como principal problema.

“La manufactura se ha dado con una sofistificación y más al norte de México y basicamente de estar tocando tanto el producto cada vez se da mayor nivel de capacitación para la o9peración de maquinaria, aquí en Chihuahua se da mucho el uso de maquinas programadas que hacen el trabajo, ya otro tipo de personal y el producto se va a otros países esto puede dar tambien nuevo personal con capacitación y atraer inversión que perdurará en la ciudad con mayor valor”, comentó Alejandro Lara en el tema de tecnológia y empleos.

Ante un mediocre crecimiento económico y sin apoyo del gobierno federal es un golpe para las empresas aunado con la entrada en vigor de disminución de la Jornada laboral de 40 horas para el mes de enero del 2027.

“Ya hemos visto que viene la nueva jornada laboral de manera gradual y ya viendo el esenario positivo será mejor para los colaboradores, sin embargo, nosotros como empresas, si hubiera sido de un solo “trancazo” nos hubiera afectado más, ahora de manera gradual nos da el tiempo de mejorar en la productividad”, comentó Sergio Mares.

Adaptar el nivel educativo ante los resultados de PISA por lo cual exigen una preparación para la educación de aquellos que serán parte del sistema de trabajo técnico y universitario.