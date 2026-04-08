Productiva reunión entre Maru y diputados, estuvimos los que teníamos que estar: Santiago De la Peña

Santiago De la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno indicó que la reunión que encabezó la gobernadora Maru Campos con las y los diputados locales resultó productiva en el sentido de que, se habló sobre lo que se espera del poder público en general, lo que a su vez se traduce en resultados para la población.

Indicó que en la reunión estuvieron presentes legisladores y legisladoras del PAN, del Partido Verde, del Partido del Trabajo y de Movimiento Ciudadano, señalando que no fue una sorpresa la ausencia del Grupo Parlamentario de Morena.

“Es como todo en la vida, estuvimos los que teníamos que estar y quién no pudo, no quiso o encontró una buena excusa, pues no vino. Pero no extraña, ¿no? A veces no van ni a las comisiones, a las reuniones menos”.

De la Peña reiteró que la reunión con legisladores es parte de la cercanía que la gobernadora procura tener con los demás Poderes, recordando que de la misma manera se han tenido reuniones con las y los magistrados del Tribuanl Superior de Justicia (TSJ) de Chihuahua.