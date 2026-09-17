Producción de maíz y frijol en problemas por precio comercial; señala CEACH

El presidente del Consejo Estatal Agropecuario de Chihuahua (CEACH) Néstor Baeza Corral dio a conocer que la producción de campo será buena, aun cuando hay unos cultivos que presentan un grave problema como lo es el maíz y el frijol esto en su precio.

“El cultivo que más deja es la manzana y hoy le puedo decir que hay mucha mayor inversión de manzana que el año pasado y no le puedo decir cuánto, pero si aproximadamente un 35% de más producción es el más representativo de Chihuahua”, comentó.

En este sentido, el líder del sector agrario comentó que la producción de cebolla será buena y con un buen precio en el mercado, asimismo en el tema del chile, los únicos productos que enfrentan una dura crisis son el maíz y el frijol.

Debido a la sequía no se ha dado tanta producción, por lo cual esperan que se dé un mejor precio ya que no es redituable en algunas zonas.

“El maíz y el frijol están mal porque mucho depende de los precios internacionales, yo creo que el sector va andar mejor por la mayor producción, pero eso no quiere decir que tenga mejores precios”, comentó.

En este sentido destacó que tan solo el año pasado se cerró con 18 millones de cajas en producción de manzana, este año se espera 25 millones de cajas de producción con calidad y calibre de producción.